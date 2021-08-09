Ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил станом на 7.00 9 серпня 2021 року

Протягом минулої доби, 8 серпня, в районі проведення операції Об’єднаних сил, збройні формування Російської Федерації 4 рази порушили режим припинення вогню.

Поблизу СВІТЛОДАРСЬКА ворог обстрілював позиції українських захисників зі станкових протитанкових гранатометів і великокаліберних кулеметів.

Біля ЗОЛОТОГО-4 російські окупанти вели вогонь з великокаліберних кулеметів.

Неподалік ШИРОКИНОГО збройні формування Російської Федерації обстрілювали наші позиції з ручних протитанкових і автоматичних станкових гранатометів.

У напрямку населеного пункту НОВООЛЕКСАНДРІВКА противник вів вогонь з автоматичних станкових, ручних протитанкових гранатометів і великокаліберних кулеметів.

На обстріли російсько-окупаційних військ українські захисники відкривали вогонь у відповідь.

Бойових втрат серед військових Збройних Сил України немає.

Про всі факти порушень з боку російсько-окупаційних військ Українська сторона СЦКК повідомила представників Місії ОБСЄ.

Станом на 7 годину ранку, 9 серпня, порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.

Українські військовослужбовці контролюють ситуацію в районі проведення операції Об’єднаних сил і дотримуються режиму припинення вогню.

Слава Україні!

Операція об’єднаних сил / Joint Forces Operation