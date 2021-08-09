Ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил станом на 7.00 9 серпня 2021 року
Протягом минулої доби, 8 серпня, в районі проведення операції Об’єднаних сил, збройні формування Російської Федерації 4 рази порушили режим припинення вогню.
Поблизу СВІТЛОДАРСЬКА ворог обстрілював позиції українських захисників зі станкових протитанкових гранатометів і великокаліберних кулеметів.
Біля ЗОЛОТОГО-4 російські окупанти вели вогонь з великокаліберних кулеметів.
Неподалік ШИРОКИНОГО збройні формування Російської Федерації обстрілювали наші позиції з ручних протитанкових і автоматичних станкових гранатометів.
У напрямку населеного пункту НОВООЛЕКСАНДРІВКА противник вів вогонь з автоматичних станкових, ручних протитанкових гранатометів і великокаліберних кулеметів.
На обстріли російсько-окупаційних військ українські захисники відкривали вогонь у відповідь.
Бойових втрат серед військових Збройних Сил України немає.
Про всі факти порушень з боку російсько-окупаційних військ Українська сторона СЦКК повідомила представників Місії ОБСЄ.
Станом на 7 годину ранку, 9 серпня, порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.
Українські військовослужбовці контролюють ситуацію в районі проведення операції Об’єднаних сил і дотримуються режиму припинення вогню.
Слава Україні!
Операція об’єднаних сил / Joint Forces OperationTweet