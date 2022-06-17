Словенія передала Україні 35 БМП, автомати і обладнання

Надалі країна пропонує Україні допомогу у розмінуванні та навчанні українських військових.

Словенія передала Україні партію обладнання і бойові машини піхоти (БМП).

Про це повідомив міністр оборони Словенії Мар’ян Шарець, передає Балканський оглядач.

За його словами, Словенія поставила в Україну автомати Калашникова, шоломи, бронежилети, інше обладнання та 35 бойових машин піхоти. Міністр додав, що постачання зброї цими днями ще триває.

Щодо нових поставок зброї, Шарець зазначив, що Словенія вичерпала свій арсенал того, що може надати Україні на цей момент.

За його словами, у майбутньому Словенія може запропонувати Україні допомогу з розмінуванням та інструктаж або навчання для українських військових на словенській землі. // УНІАН