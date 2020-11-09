Служба безпеки України затримала всіх учасників диверсійної групи «Бергмана»

Спецоперація тривала протягом 2019-2020 років.

Ця диверсійно-розвідувальна група, якою керував Валерій Бергман з позивним «Німець», у 2014 році підірвала 5 мостів на Донбасі і ще 4 замінувала.

СБУ встановила всіх учасників терористичного угрупування та ліквідувала їхні схрони з вибухівкою, гранатами і зброєю.

Останнього члена ДРГ було затримано минулого тижня. Уникли відповідальності лише двоє учасників групи. Їх було ліквідовано.

Служба безпеки України