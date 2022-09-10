Служба безпеки України підтвердила звільнення міста Куп’янськ на Харківщині від російської окупації. У СБУ показали фотографії бійців підрозділу Центру спеціальних операцій «А» у Куп’янську та заявили, що місто було і завжди буде українським.

«Ми звільнимо нашу землю до останнього сантиметра! Йдемо далі! Слава Україні! Звільняємо українські міста і села, зачищаємо їх від непотрібу. А для вологого прибирання знайшли підходящу ганчірку…», – заявили в службі.

УК