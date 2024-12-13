Служба безпеки України запускає чатбот «Спали ФСБешника»

Російські спецслужби намагаються завербувати тебе для підпалу, теракту чи мінування? «Спали» ворога сам – здай його до СБУ!

Для цього Служба безпеки України запускає офіційний чатбот «Спали ФСБешника».

Його створено в telegram, оскільки цей месенджер окупанти найчастіше використовують для вербування молоді та неповнолітніх.

Якщо тобі або твоїм знайомим пропонують підпалити авто ЗСУ чи адмінбудівлю, влаштувати теракт чи мінування – одразу пиши нам! Не допомагай ворогу руйнувати оборону твоєї країни!

Як швидко повідомити про це?

t.me/spaly_fsb_bot Відкривай чатбот за посиланнямі напиши, який саме злочин росіяни пропонували тобі вчинити. Також додай інформацію про контакт, який хотів тебе завербувати, та інші деталі, що допоможуть нам викрити негідників.

Хвилюєшся про свою безпеку?

Ми гарантуємо конфіденційність. Кожне повідомлення буде ретельно опрацьоване співробітниками СБУ.

Пам’ятай!

Не вір казкам, які розповідають росіяни. Зрадник ніколи не буде «своїм другом» для ворога. І за виконання їхніх завдань ти отримаєш не гроші, а реальний тюремний строк – кримінальна відповідальність за теракти чи диверсії настає з 14-річного віку і передбачає до 10 років ув’язнення.

Не пали своїх!«Спали» ворога!

Разом зруйнуємо російські плани!

Служба безпеки України