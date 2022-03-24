Снаряд окупантів влучив у будинок в Оболонському районі Києва

Пошкоджено приватний житловий будинок.

Росія знову обстріляла Київ 24 березня. Снаряд влучив в приватний будинок в Оболонському районі.

Про це повідомили в ДСНС. Повідомлення про пожежу рятувальники отримали близько 12:43.

«Внаслідок потрапляння снаряду в окремо розташований 2-поверховий приватний житловий будинок сталось загоряння покрівлі. О 13:21 займання локалізовано на площі 150 кв. м та о 13:41 – ліквідовано», – повідомили в ДСНС.

За попередньою інформацією, жертв та постраждалих немає.

Нагадаємо, станом на ранок 24 березня внаслідок російських обстрілів у Києві було пошкоджено 87 будинків, 12 шкіл та 6 садочків.

Оболонський район систематично зазнає руйнувань. Зокрема, два дні тому росіяни вдарили по Оболоні в Києві, внасліок чого одна людина загинула, трьох було поранено. // LB.ua