Сьогодні Росія випустила по Україні 120 ракет

Росія сьогодні, 29 грудня, здійснила чергову масовану ракетну атаку проти України, випустивши по нашій державі 120 ракет.

Про це заявив радник глави Офісу президента України Михайло Подоляк. Він також поіронізував над пропозиціями про мирні переговори і “гарантії безпеки для РФ“.

“Над усією більше 120 ракет, випущених “злобным русским миром”, щоб зруйнувати критичну інфраструктуру і масово вбивати цивільних… Чекаємо на чергові пропозиції від “миротворців” про “мирне врегулювання”, “гарантії безпеки для Росії” і про небажаність провокацій…”, – написав Подоляк.

Війна в Україні – ракетний удар 29 грудня

У четвер, 29 грудня, вранці оголошено повітряну тривогу в усіх областях. Радник Офісу президента Олексій Арестович повідомляв, що Росія планує випустити 29 грудня понад 100 ракет у кілька хвиль.

Згодом серія гучних вибухів пролунала у кількох містах, зокрема – в Києві, Львові, Харкові, Одесі.

Зокрема, в столиці уламками збитої ракети пошкоджено два приватних будинки в Дарницькому районі та припаркований поруч автомобіль. Також пошкоджено промислове підприємство в Голосіївському районі та дитячий майданчик у Печерському районі. За словами мера Віталія Кличка, наразі відомо про трьох постраждалих, у тому числі 14-річну дівчинку. Вони госпіталізовані.

На Харківщині попередньо, є прильоти 4 ракет, імовірно С-300, в Немишлянському та Основ’янському районах. А у Львові після вибухів 90% міста залишилася без світла. Мер Львова Андрій Садовий попередив про можливі перебої з водопостачанням. // УНІАН