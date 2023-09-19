Союзники України утворили нову коаліцію на підтримку нашої держави
Мета об’єднання – передача нашим захисникам танків Leopard, а також проведення навчання пілотів на винищувачах F-16.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву глави Пентагону Ллойда Остіна під час засідання “Рамштайну”.
“Естонія, Німеччина, Люксембург, Нідерланди та Польща сьогодні будуть очолювати нашу коаліцію. Ця коаліція має на меті надання танків Leopard, навчання пілотів на F-16, а також в рамках інформаційних технологій”, – сказав він.
Коаліція також опікуватиметься питаннями довгострокової допомоги України.
До того ж, Остін оголосив, що США підтримують підготовку українських пілотів.
“Сьогодні все це буде ключовими пунктами в нашій адженді (порядок денний – ред.). Ми будемо дивитися як можна зміцнити роботу цієї коаліції в перспективі”, – додав він.
F-16 для України
Цього року наші союзники створили авіаційну коаліцію для передачі Україні сучасних винищувачів, зокрема F-16. Відомо, що держава отримає щонайменше 61 літак із Данії та Нідерландів.
Зазначимо, що Данія вже почала навчання восьми українських пілотів на F-16.
За даними The Wall Street Journal, українські та західні офіційні особи очікують, що українські пілоти на винищувачах F-16 почнуть виконувати бойові завдання вже цієї зими.