Союзники України утворили нову коаліцію на підтримку нашої держави

Мета об’єднання – передача нашим захисникам танків Leopard, а також проведення навчання пілотів на винищувачах F-16.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву глави Пентагону Ллойда Остіна під час засідання “Рамштайну” .

“Естонія, Німеччина, Люксембург, Нідерланди та Польща сьогодні будуть очолювати нашу коаліцію. Ця коаліція має на меті надання танків Leopard, навчання пілотів на F-16, а також в рамках інформаційних технологій”, – сказав він.

Коаліція також опікуватиметься питаннями довгострокової допомоги України.

До того ж, Остін оголосив, що США підтримують підготовку українських пілотів.

“Сьогодні все це буде ключовими пунктами в нашій адженді (порядок денний – ред.). Ми будемо дивитися як можна зміцнити роботу цієї коаліції в перспективі”, – додав він.

F-16 для України

Цього року наші союзники створили авіаційну коаліцію для передачі Україні сучасних винищувачів, зокрема F-16. Відомо, що держава отримає щонайменше 61 літак із Данії та Нідерландів.

Зазначимо, що Данія вже почала навчання восьми українських пілотів на F-16.

За даними The Wall Street Journal, українські та західні офіційні особи очікують, що українські пілоти на винищувачах F-16 почнуть виконувати бойові завдання вже цієї зими.