Спецслужбы России ведут спецоперации в Украине для смены власти,– внешняя разведка

Эти спецоперации направлены на подрыв основ украинской государственности

Российские спецслужбы проводят в Украине спецоперации, направленные на смену власти. РФ пытается внести раздор в украинское общество с помощью них.

Об этом написал глава Службы внешней разведки Валерий Кондратюк в своей статье для «Зеркала недели».

«Мы фиксируем попытки российских спецслужб проводить специальные операции для внесения раздора в украинское общество и подрыва основ украинской государственности», — отметил Кондратюк.

Он подчеркивает, что упор делают на системную дискредитацию украинской национальной идеи и западного цивилизационного выбора, демонстрацию «искусственности украинской идентичности и государства».

Кроме того, Россия, подчеркивает глава СВР, активно манипулирует фактором временно оккупированных территорий, пытаясь противопоставить народ Украины и «киевскую власть», которая якобы изменила предвыборные обещания относительно долгожданного мира в Донбассе.

«Фактически, речь идет о попытках разжигания на территории нашего государства «войны всех против всех» и проведения на этом фоне политически диверсионной и/или силовой операции по изменению руководства государства в среднесрочной перспективе», — отметил глава ведомства.

Кондратюк обращает внимание, что своеобразными «фирменными инструментами» России становятся провокации, использование агентуры влияния, террор и политические убийства.

В качестве примера он приводит убийства разведчика Максима Шаповала и российского политика Дениса Вороненкова в Киеве, контрразведчика Александра Хараберюша в Мариуполе, а также убийства российских политэмигрантов Зелимхана Хангошвили в Берлине (Германия) и Мамихана Умарова в окрестностях Вены (Австрия). // РБК-Украина