Спікер Палати представників Джонсон: Україна – пріоритет США, новий пакет допомоги ухвалимо до Різдва

За його словами, США не можуть дозволити Путіну крокувати по Європі.

Спікер Палати представників США Майк Джонсон заявив, що допомога Україні – “головний пріоритет” для його країни.

Про це він повідомив під час спілкування з журналістами у Сарасоті, штат Флорида. Джонсон “впевнений та оптимістичний”, що Конгрес США зможе виділити пакети допомоги Ізраїлю та Україні до Різдва, якщо зможуть прив’язати це до питання безпеки американського кордону.

“Я думаю, що все це збереться воєдино найближчими днями. Я впевнений і оптимістичний, що ми зможемо це зробити – довести це до кінця”, – заявив Джонсон.

Спікер Палати представників також зазначив, що існує почуття терміновості у допомозі для Ізраїлю та України, а члени Конгресу ведуть багато “вдумливих” переговорів.

“Допомога Ізраїлю є головним пріоритетом для США, а допомога Україні — ще один пріоритет. Звичайно, ми не можемо дозволити Путіну крокувати Європою, і ми розуміємо необхідність надання там допомоги. Ми сказали, що якщо Україні потрібна додаткова допомога, яку більшість членів Конгресу вважають важливою, ми маємо також працювати над зміною нашої власної прикордонної політики”, – сказав Джонсон. // УНІАН