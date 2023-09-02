США надішлють в Україну перші снаряди зі збідненим ураном

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У новому пакеті військової допомоги від США в Україну вперше відправлять бронебійні боєприпаси, що містять збіднений уран, а танки “Абрамс” хочуть доставити в Україну найближчими тижнями.

Про це повідомляє Reuters.

США надішлють в Україну перші снаряди зі збідненим ураном – Reuters

Снаряд APFSDS, що має наконечник зі збідненим ураном, ілюстративне зображення із сайту defence

Таку інформацію журналістам підтвердили два американські чиновники. Також ЗМІ ознайомилися із відповідним документом.

Ці снаряди, які можуть допомогти знищити російські танки, є частиною нового пакету військової допомоги Україні, який має бути представлений наступного тижня.

Боєприпаси можуть використовуватися з американських танків “Абрамс”, які, за словами особи, знайомої з цим питанням, будуть доставлені в Україну найближчими тижнями.

Один з чиновників повідомив, що майбутній пакет допомоги коштуватиме від 240 до 375 мільйонів доларів, залежно від того, що до нього увійде.

За словами джерел, вартість і зміст пакету ще остаточно не визначені.

Білий дім не відразу відповів на прохання про коментар.

Хоча Британія відправила боєприпаси зі збідненим ураном в Україну на початку цього року, це буде перша американська поставка боєприпасів і, ймовірно, викличе суперечки у США за рік до президенських виборів. // УП

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