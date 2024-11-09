США надсилають Україні понад 500 ракет для систем Patriot та NASAMS

США надсилають Україні понад 500 ракет-перехоплювачів. Це ракети для систем протиповітряної оборони Patriot і NASAMS.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Wall Street Journal.

За словами високопоставленого американського чиновника, Пентагон надсилає в Україну понад 500 ракет-перехоплювачів для Patriot і NASAMS. Очікується, що постачання будуть протягом найближчих тижнів.

Зазначається, що ці постачання повинні закрити потреби протиповітряної оборони України до кінця цього року. Постачання зброї в Україну зазвичай тривають тижні або навіть місяці, і, як сказав американський чиновник у коментарі виданню, заплановане збільшення постачань зброї, зокрема засобів ППО, викликає “велике занепокоєння”. За словами чиновника, США розглядають й інші варіанти допомоги Україні, наприклад, викуп зброї в інших країн. Пентагон також має обмежені запаси авіаційних боєприпасів для F-16. США постачають Україні вдосконалені керовані ракети AGM-88E.