США оголосили додаткову безпекову допомогу Україні на $500 млн. (перелік озброєння)

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27 червня Міністерство оборони Сполучених Штатів оголосило про новий пакет допомоги Україні на 500 мільйонів доларів для задоволення критичних потреб у сфері безпеки та оборони.

Про це повідомляє пресслужба Пентагону.

Безпековий пакет містить ключові можливості для підтримки контрнаступальних операцій України, зміцнення її протиповітряної оборони, а також додаткову бронетехніку, протитанкові системи, критичні боєприпаси та інше обладнання, яке допоможе Україні протистояти агресивній війні Росії.

Цей дозвіл є сорок першим рішенням Адміністрації Байдена про виділення обладнання зі складів Міністерства оборони для України з серпня 2021 року.

Додатковий пакет допомоги містить:

  • додаткові боєприпаси для ЗРК Patriot;
  • комплекси Stinger;
  • додаткові боєприпаси для ракетно-артилерійських систем високої мобільності (HIMARS);
  • підривні боєприпаси та системи для прибирання перешкод;
  • обладнання для розмінування;
  • артилерійські снаряди калібру 155 мм і 105 мм;
  • 30 БМП Bradley;
  • 25 бронетранспортерів Stryker;
  • ракети TOW;
  • системи Javelin;
  • протитанкові системи АТ-4;
  • протиброньові ракети;
  • високошвидкісні протирадіолокаційні ракети (HARMs);
  • високоточні авіаційні боєприпаси;
  • стрілецьку зброю та понад 22 мільйони патронів до стрілецької зброї та гранат;
  • тепловізори та прилади нічного бачення;
  • тестове та діагностичне обладнання для обслуговування та ремонту транспортних засобів;
  • запчастини, генератори та інше польове обладнання.

Сполучені Штати продовжуватимуть працювати зі своїми союзниками та партнерами, щоб забезпечити Україну можливостями для задоволення її безпосередніх потреб на полі бою та довгострокових потреб у допомозі у сфері безпеки”, – зазначили у повідомленні.

Раніше у Міністерстві оборони Сполучених Штатів повідомили, що через бухгалтерську помилку США можуть витратити для озброєння України на 6 млрд доларів більше, аніж було заплановано. // Букви

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