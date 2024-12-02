США оголосили новий пакет допомоги для України на 725 млн. доларів

Сполучені Штати Америки сьогодні оголосили про черговий пакет військової допомоги Україні. Його розмір становить 725 мільйонів доларів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Пентагон.

Як розповіли у Пентагоні, міністр оборони США Ллойд Остін провів розмову зі своїм українським колегою Рустемом Умєровим. Вони оговорили динаміку бойових дій та безпекову допомогу Україні з боку США.