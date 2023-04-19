США оголосили новий пакет військової допомоги Україні на $325 мільйонів
19 квітня Міністерство оборони США оголосило надання чергового пакету військової допомоги Україні на суму 325 мільйонів доларів.
Про це інформує пресслужба Міноборони США.
До нового пакету військової допомоги США увійдуть:
- додаткові боєприпаси для ракетно-артилерійських систем високої мобільності (HIMARS);
- артилерійські снаряди двох калібрів – 155 мм і 105 мм;
- ракети трубного пуску з оптичним відстеженням і дротовим наведенням (TOW);
- комплекси протитанкової зброї АТ-4;
- протитанкові міни;
- підривні боєприпаси для усунення перешкод;
- більше ніж 9 мільйонів патронів до стрілецької зброї;
- чотири машини матеріально-технічного забезпечення;
- високоточні авіаційні боєприпаси;
- тестове та діагностичне обладнання для ремонту транспортних засобів;
- обладнання для безпеки портів і гаваней;
- запчастини та інше польове обладнання.
Зазначається, що Сполучені Штати продовжать співпрацю зі своїми союзниками та партнерами, щоб задовольнити найнеобхідніші потреби України на полі бою та забезпечити довгострокову підтримку у сфері безпеки. // БуквиTweet