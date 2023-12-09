США заблокували резолюцію Радбезу ООН про припинення вогню в Газі
Крім того, посол Великобританії в ООН Барбара Вудворд заявила, що її країна утрималася, оскільки не було засудження ХАМАС.
Сполучені Штати наклали вето на запропоновану Радою Безпеки ООН резолюцію про негайне гуманітарне припинення вогню у секторі Гази.
Про це повідомляє Reuters.
“Тринадцять інших членів проголосували за короткий проект резолюції, запропонований Об’єднаними Арабськими Еміратами, а Великобританія утрималася”, – йдеться у повідомленні.
США та Ізраїль виступають проти припинення вогню. На їх думку, воно піде лише на користь ХАМАС.
На думку заступника посла США в ООН Роберта Вуда, проєкт резолюції є поспішним, незбалансованим текстом, “який був відірваний від реальності, який ніяким конкретним чином не рухатиме голку вперед”.
Він зазначив, що ця резолюція лише закладе насіння для наступної війни. А посол Великобританії в ООН Барбара Вудворд заявила, що її країна утрималася, оскільки не було засудження ХАМАС.
Останнє з війни Ізраїлю та ХАМАСу
- За минулу добу Армія оборони Ізраїлю вразила у Секторі Гази близько 450 цілей з повітря, моря та землі.
- У Джабалії ЦАХАЛ атакував військовий комплекс центрального батальйону ХАМАСу. Сили Ізраїлю виявили мережу підземних тунелів, які ведуть з бази.
- Кілька днів тому Армія Ізраїлю виявила у таборі біженців Дженін нові тунелі та три лабораторії з виготовлення зброї терористів ХАМАСу.
- Терористи ХАМАС вже багато років використовують розгалужену систему підземних ходів. Їхня загальна довжина становить, за різними оцінками, від 400 до 500 кілометрів.
- 7 жовтня терористи використали ці тунелі для проникнення на ізраїльську територію і початку терористичної атаки на країну.
- Терористи стверджують, що у тунелях досі перебувають ізраїльські заручники.
- ЦАХАЛ обмірковує план затоплення тунелів ХАМАС у секторі Гази морською водою. Цей крок допоможе у боротьбі з терористами.