США заблокували резолюцію Радбезу ООН про припинення вогню в Газі

Крім того, посол Великобританії в ООН Барбара Вудворд заявила, що її країна утрималася, оскільки не було засудження ХАМАС.

Сполучені Штати наклали вето на запропоновану Радою Безпеки ООН резолюцію про негайне гуманітарне припинення вогню у секторі Гази.

Про це повідомляє Reuters.

“Тринадцять інших членів проголосували за короткий проект резолюції, запропонований Об’єднаними Арабськими Еміратами, а Великобританія утрималася”, – йдеться у повідомленні.

США та Ізраїль виступають проти припинення вогню. На їх думку, воно піде лише на користь ХАМАС.

Водночас Вашингтон підтримує призупинення бойових дій, щоб захистити цивільне населення та дозволити звільнити захоплених ХАМАС заручників.

На думку заступника посла США в ООН Роберта Вуда, проєкт резолюції є поспішним, незбалансованим текстом, “який був відірваний від реальності, який ніяким конкретним чином не рухатиме голку вперед”.

Він зазначив, що ця резолюція лише закладе насіння для наступної війни. А посол Великобританії в ООН Барбара Вудворд заявила, що її країна утрималася, оскільки не було засудження ХАМАС.

Останнє з війни Ізраїлю та ХАМАСу

За минулу добу Армія оборони Ізраїлю вразила у Секторі Гази близько 450 цілей з повітря, моря та землі.

У Джабалії ЦАХАЛ атакував військовий комплекс центрального батальйону ХАМАСу. Сили Ізраїлю виявили мережу підземних тунелів, які ведуть з бази.