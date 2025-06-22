США завдали ударів по трьох ядерних об’єктах Ірану. Чи «настав час миру»?

Були атаковані об’єкти у Фордо, Натанзі та Ісфахані.

Президент США Дональд Трамп у своїй соцмережі Truth Social заявив, що Штати приєдналися до атак по Ірану. Зокрема, американські війська вдарили по ядерних об’єктах у Фордо, Натанзі та Ісфахані.

“Ми успвшно завершили нашу дуже атаку на три ядерні об’єкти в Ірані, зокрема у Фордо, Натанзі та Ісфагані. Усі літаки зараз перебувають за межами повітряного простору Ірану”,- зазначив президент США.

За словами Трампа, на головний об’єкт у Фордо було скинуто “повне корисне навантаження бомб”.

“Вітаємо наших великих американських воїнів. Жодна інша армія у світі не змогла б цього зробити. НАСТАВ ЧАС МИРУ!” — написав Трамп і назвав атаки “історичним моментом для США, Ізраїлю та світу”, адже Іран “тепер має погодитись закінчити цю війну”.

Як пише BBC, заступник політичного директора іранського державного телебачення Хасан Абедіні заявив, що Іран “не зазнав серйозного удару, оскільки матеріали вже були вивезені” з усіх трьох ядерних об’єктів

Прем’єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу подякував Трампу за удари по іранських ядерних об’єктах і наголосив, що “історія запам’ятає цей день”.

“Ми з президентом Трампом часто говоримо: “Мир через силу”. Спочатку приходить сила, а потім – мир. І сьогодні ввечері президент Трамп і Сполучені Штати діяли з великою силою”, — заявив Нетаньягу.

Водночас, Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш розкритикував американські удари по ядерних об’єктах Ірану, як, за словами генсека, шкодять міжнародному миру й безпеці.

“Я глибоко стурбований застосуванням Сполученими Штатами сили проти Ірану сьогодні. Це небезпечна ескалація у регіоні, що вже й так перебуває на межі, а також прямий удар по міжнародному миру й безпеці”, — заявив Гутерреш.

Гутерреш заявив про ризик, що конфлікт на Близькому Сході “може швидко вийти з-під контролю із катастрофічними наслідками для цивільних, регіону та світу”. “Я закликаю держави-члени ООН до деескалації й дотримання зобовʼязань, відповідно до Статуту ООН й інших правил міжнародного законодавства”, — додав Генсек ООН. // LB.ua