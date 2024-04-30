ССО уразили дронами два російські ЗРК «Бук» на Сумському напрямку (відео)

Оператори одного з підрозділів ССО під час розвідувальних дій на Сумському напрямку виявили зенітно-ракетний комплекс «Бук», який перебував на пусковій позиції.

По ворожій цілі було завдано вогневого ураження ударними дронами.

На евакуацію виведеного з ладу ЗРК прибув ще один «Бук», по якому наші оператори завдали повторного удару. Відтак, уражено два зенітно-ракетних комплекси росіян.

Командування Сил спеціальних операцій ЗС України