ССО уразили дронами два російські ЗРК «Бук» на Сумському напрямку (відео)
Оператори одного з підрозділів ССО під час розвідувальних дій на Сумському напрямку виявили зенітно-ракетний комплекс «Бук», який перебував на пусковій позиції.
По ворожій цілі було завдано вогневого ураження ударними дронами.
На евакуацію виведеного з ладу ЗРК прибув ще один «Бук», по якому наші оператори завдали повторного удару. Відтак, уражено два зенітно-ракетних комплекси росіян.
Командування Сил спеціальних операцій ЗС УкраїниTweet