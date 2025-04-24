Станом на 6 годину ранку в Києві 9 людей загинули, 63 постраждали

Росія близько 1 ночі четверга атакувала Київ ракетами і дронами, спрацювала ППО. В місті пролунало декілька вибухів, повідомили в КМДА і Київській міській військовій адміністрації.

Станом на 6 годину ранку, згідно з інформацією ДСНС, у столиці 9 людей загинули, 63 постраждали, 42 було госпіталізовано. Серед них шестеро дітей.

За даними очільника КМВА Тимура Ткаченка, в Голосіївському, Шевченківському, Подільському та Святошинському районах зафіксовані пошкодження. Мер Віталій Кличко повідомив, що у чотирьох районах міста були виклики медиків.

За інформацією голів КМВА і КМДА, у Голосіївському районі біля житлового будинку впали уламки. У цьому ж районі у різних місцях палають гаражі та авто (загалом дві пожежі). У Шевченківському районі – влучання уламків у нежитлову будівлю та пожежа в гаражах і нежитлових приміщеннях (чотири пожежі).

У Святошинському – попередньо загорання нежитлових приміщень, будинку та авто (три пожежі). Тут госпіталізували трирічну дитину та ще одного постраждалого. Є інформація, що під завалами будинку є люди. У Подільському районі внаслідок падіння уламків розпочалася пожежа у нежитловій забудові, є руйнування.

Ткаченко додав, що балістика атакувала місто з різних напрямків.

“Є влучання по цивільній інфраструктурі. Поки без інших деталей і закликаю взагалі з деталями зачекати і наслідки ворожої атаки не публікувати. А перебувати в укриттях!” – закликав він, попередивши, що загроза зберігається.

Кличко назвав Святошинський район найбільш постраждалим: загоряння на 6 локаціях та руйнування.