Стрілянина у російській в/ч на Бєлгородщині: за попередніми даними, 22 людини вбито, 16 – поранено

У військовій частині російської бєлгородщини сталась стрілянина. За попередніми даними, які поширюють у Telegram-каналах, 22 особи загинуло і 16 – поранено.

Про стрілянину повідомив Telegram-канал Baza, “у бєлгородській області невідомий відкрив стрілянину на території однієї з військових частин. За попередніми даними, є загиблі та поранені”.

Згодом у мережі почали з’являтись повідомлення, що стрілянину нібито влаштували таджики через конфлікт на релігійному грунті.

Як повідомляють у соцмережах, стрілків могло бути троє.

За попередніми даними, які поширюють у Telegram, загинуло 22 особи, а постраждало 16. Також за непідтвердженими даними двоє зі стрілків ймовірно були вбиті, а одному вдалося втекти.

Також, деякі російські Telegram-канали поширюють версії, що серед стрілків могли бути “українські диверсанти”.

Наразі офіційної інформації щодо стрілянини на бєлгородщині – немає. // УНН