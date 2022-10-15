Стрілянина у російській в/ч на Бєлгородщині: за попередніми даними, 22 людини вбито, 16 – поранено
У військовій частині російської бєлгородщини сталась стрілянина. За попередніми даними, які поширюють у Telegram-каналах, 22 особи загинуло і 16 – поранено.
Про стрілянину повідомив Telegram-канал Baza, “у бєлгородській області невідомий відкрив стрілянину на території однієї з військових частин. За попередніми даними, є загиблі та поранені”.
Згодом у мережі почали з’являтись повідомлення, що стрілянину нібито влаштували таджики через конфлікт на релігійному грунті.
Як повідомляють у соцмережах, стрілків могло бути троє.
За попередніми даними, які поширюють у Telegram, загинуло 22 особи, а постраждало 16. Також за непідтвердженими даними двоє зі стрілків ймовірно були вбиті, а одному вдалося втекти.
Також, деякі російські Telegram-канали поширюють версії, що серед стрілків могли бути “українські диверсанти”.
Наразі офіційної інформації щодо стрілянини на бєлгородщині – немає. // УННTweet