Судитимуть двох окупантів, які відкривали вогонь по Харківщині

Харківською обласною прокуратурою направлено до суду обвинувальний акт стосовно двох російських військовослужбовців за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

Слідством встановлено, що 24 лютого 2022 року двоє військових країни-агресора – водій-заряджаючий та навідник БМ-21 «Град», здійснили артилерійські обстріли Харківщини з території Бєлгородської області РФ. Виконуючи злочинний наказ, вони зруйнували об’єкти критичної інфраструктури та житлові будинки у смт Козача Лопань Харківського району. Крім того, російські військові своїми діями знищили навчальний заклад Дергачівської міської ради.

Пізніше військовослужбовці ЗС РФ перетнули кордон України та продовжили обстріли Харківщини. Після розгрому російської військової колони Збройними Силами України двоє окупантів були взяті у полон на території Харківської області.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснювалося Управлінням СБУ в Харківській області.

Наразі вживаються заходи щодо встановлення усіх їхніх командирів, які віддавали злочинні накази невибіркового застосування артилерії.

Офіс Генпрокурора