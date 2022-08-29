Судитимуть двох поліцейських-зрадників з Луганщини

За процесуального керівництва прокурорів Луганської обласної прокуратури завершено досудові розслідування в кримінальних провадженнях стосовно двох поліціянтів Луганщини за фактом державної зради (ч. 2 ст. 111 КК України).

Слідством встановлено, що на початку березня 2022 року інспектор сектору реагування патрульної поліції Щастинського райвідділу поліції ГУНП в Луганській області та начальник сектору реагування патрульної поліції одного з відділів поліції Старобільського районного управління поліції ГУНП в Луганській області перейшли на бік ворога.

Обвинувачені добровільно вступили на службу до структурних підрозділів окупаційної адміністрації рф, а саме так званих «Новоайдарского РОВД МВД ЛНР» та «Біловодського РОВД МВД ЛНР».

Наразі обвинувальні акти стосовно чоловіків направлено до суду для розгляду по суті.

Обвинуваченим загрожує п’ятнадцятирічний тюремний строк або довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюється слідчими територіального управління ДБР, розташованого у м. Краматорську, за оперативного супроводу Луганського управління ДВБ Нацполіції України.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Луганської обласної прокуратури