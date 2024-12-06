Силам оборони передали першу партію нової зброї – дрона-ракети «Пекло»

Це – українська розробка.

Силам оборони передали першу партію дрона-ракети “Пекло” українського виробництва.

Про це повідомив президент Володимир Зеленський. За його словами, це озброєння вже має підтверджене бойове застосування.

“Дякую кожному й кожній, хто залучений до нашого оборонного виробництва, чий внесок допомагає Україні битися”, – сказав він.