Силам оборони передали першу партію нової зброї – дрона-ракети «Пекло»
Це – українська розробка.
Силам оборони передали першу партію дрона-ракети “Пекло” українського виробництва.
Про це повідомив президент Володимир Зеленський. За його словами, це озброєння вже має підтверджене бойове застосування.
“Дякую кожному й кожній, хто залучений до нашого оборонного виробництва, чий внесок допомагає Україні битися”, – сказав він.
- Це – не перша дрон-ракета, яку виготовляє Україна. У серпні президент повідомив про успішне застосування “Паляниці”, а нині ця зброя вже вийшла в серійне виробництво.