Сили оборони України уразили ще одну нафтобазу російських окупантів
Сьогодні вночі підрозділи Сил спеціальних операцій у взаємодії із Силами безпілотних систем ЗС України та іншими складовими Сил оборони, завдали удару по нафтобазі «Ярцевська», що у Смоленській області рф.
На об’єкті зафіксовані потужні вибухи та пожежа, спостерігається сильне задимлення. За наявною інформацією, зайнялися резервуари з нафтопродуктами. Відомо, що база використовувалась, зокрема, і для забезпечення російської окупаційної армії.
Додаткова інформація щодо результатів бойової роботи уточнюється.
Ураження важливих об’єктів ворога триватиме до припинення російською федерацією збройної агресії проти України.
Далі буде…
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