Сили оборони України уразили ще одну нафтобазу російських окупантів

Сьогодні вночі підрозділи Сил спеціальних операцій у взаємодії із Силами безпілотних систем ЗС України та іншими складовими Сил оборони, завдали удару по нафтобазі «Ярцевська», що у Смоленській області рф.

На об’єкті зафіксовані потужні вибухи та пожежа, спостерігається сильне задимлення. За наявною інформацією, зайнялися резервуари з нафтопродуктами. Відомо, що база використовувалась, зокрема, і для забезпечення російської окупаційної армії.

Додаткова інформація щодо результатів бойової роботи уточнюється.

Ураження важливих об’єктів ворога триватиме до припинення російською федерацією збройної агресії проти України.

Далі буде…

Слава Україні!

Генеральний штаб ЗСУ