Сили оборони України знищили вже понад 330 іранських дронів-камікадзе “Shahed-136”.

Про цеповідомив під час брифінгу речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат, додавши, що противник випустив всього понад 400 дронів по території України, передає кореспондент УНН.

“На сьогоднішній день маємо таку інформацію по дронах: знищено вже понад 330 іранських дронів-камікадзе “Shahed-136” Силами оборони. Були помічені й інші дрони – “Mohajer-6” та “Shahed-131”. Противник випустив всього понад 400 дронів по території України. Були заяви, що росія замовила 1750 цих БПЛА влітку. Але замовити – це одне. Зрозуміло, що треба їх довезти, розташувати. Ймовірно, що будуть продовжуватися поставки в залежності від ряду факторів”, – сказав Ігнат.