Сили оборони уразили чотири російські літаки Су-34 на аеродромі «Маріновка»

Сили оборони України в ніч на 27 червня завдали удару по аеродрому “Маріновка” у Волгоградській області РФ, є уражені цілі.

Про це Генеральний штаб Збройних сил України повідомив у Фейсбуці, передає Укрінформ.

Операція була здійснена з метою зниження спроможностей російської армії завдавати авіаційно-бомбових ударів по території України.

Виконали це завдання підрозділи Сил спеціальних операцій ЗСУ та Служби безпеки України у взаємодії з іншими складовими Сил оборони.

За попередніми даними, у результаті удару по аеродрому уражено чотири винищувачі-бомбардувальники Су-34, а також технічно-експлуатаційну частину – місце, де виконуються роботи з обслуговування та ремонту різних бойових літаків.

У Генштабі наголошують: російські Су-34 є основними літаками тактичної авіації, які завдають ракетно-бомбових ударів по українських позиціях і населених пунктах. Загарбники застосовують ці літаки, зокрема, для скидання керованих авіабомб, у тому числі з модулями планерування та корекції (МПК).

Уточнення ступеню пошкодження ворожої авіатехніки та результатів ураження триває.

СБУ зі свого боку заявила, що в результаті цієї спецоперації два російські СУ-34 вдалося знищити, інші два – пошкодити. На території техніко-експлуатаційної частини аеродрому виникла пожежа.

Удари по ворожих цілях були завдані за допомогою далекобійних дронів.