Сили оборони уразили у РФ виробника антен, які рашисти використовують у дронах та ракетах

Підтверджено, що засоби ураження досягли району цілі.

Дрони Сил оборони уразили об’єкт ВПК Росії, що виробляє адаптивні антенні решітки “Комета”.

Про це повідомив Генштаб ЗСУ, а пізніше – Сили безпілотних систем.

“В рамках зниження спроможностей противника з виготовлення високоточного озброєння, в ніч на 5 липня підрозділи Сил безпілотних систем Збройних Сил України, у взаємодії з іншими складовими Сил оборони, завдали ураження по важливому об’єкту воєнно-промислового комплексу російського агресора – АТ «ВНИИР-Прогресс» (Чебоксари, Чуваська республіка рф)”, – йдеться у повідомленні.

Ціллю були потужності з виробництва адаптивних антенних решіток “Комета”. Вони використовуються у БпЛА типу Shahed, ракетах “Іскандер-К”, уніфікованих модулях планерування і корекції (УМПК) для керованих авіабомб (КАБ), та іншому високоточному озброєнні, яким противник регулярно здійснює обстріли України, зокрема цивільної інфраструктури.

Підтвердили, що засоби ураження досягли району цілі. Результати уточнюють.

У Генштабі наголосили, що Сили оборони продовжують вживати всіх заходів, щоб підірвати воєнно-економічний потенціал російських окупантів та змусити РФ припинити збройну агресію проти України.

Доповнення. Пізніше у Силах безпілотних систем додали, що підприємство знаходиться на відстані близько 1000 км від державного кордону України.

Навігаційні модулі “Комета”, які воно виробляє, є стійкими до впливу засобів радіоелектронної боротьби. Їх противник встановлює на ракети типу “Калібр”, Х-69, “Іскандер-М”, S8000 “Бандероль”, а також на безпілотники Shahed, “Орлан-10” і “Форпост”. Також “Комета” входить до складу уніфікованих модулів планерування і корекції (УМПК), за допомогою яких окупанти перетворюють звичайні авіабомби на високоточні керовані боєприпаси.

Зафіксовано влучання БПЛА в районі цілі із подальшим займанням.

Це друга атака СБС на підприємство за останній місяць. Попереднє ураження було здійснено на початку червня. // LB.ua