Сили оборони вдруге за тиждень вдарили по штабу 8-ї армії РФ
Сили оборони України продовжуватимуть послідовно руйнувати систему управління ЗС агресора.
Сили оборони України 3 липня вдруге за поточний тиждень успішно вдарили по командному пункту восьмої загальновійськової армії збройних сил РФ. Крім того, захисники уразили командний пункт 20-ї мотострілецької дивізії на тимчасово окупованій Донеччині.
Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Генштаб.
Сили оборони України продовжуватимуть послідовно руйнувати систему управління ЗС агресора.
Нагадаємо, Сили оборони 30 червня успішно завдали удару по пункту управління восьмої загальновійськової армії ЗС РФ на тимчасово окупованій території Донецької області.Tweet