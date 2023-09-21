Сили оборони випробовують на фронті безпілотний робот Ironclad (фото)

“Це революційний продукт від українських інженерів з Roboneers, який змінює підхід до ведення війни та допомагає зберегти найцінніше – життя наших військових. Машина розвиває швидкість до 20 кілометрів на годину, обладнана тепловізійною камерою та бойовою туреллю Шабля М2. Також має броньований панцир, який захищає від стрілецької зброї”, – зазначив міністр.