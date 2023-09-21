Сили оборони випробовують на фронті безпілотний робот Ironclad (фото)
Сили оборони на передовій випробовують безпілотну універсальну роботизовану платформу Ironclad. Її створили за допомогою “технології перемоги від Brave1”.
Про це повідомив очільник Мінцифри Михайло Федоров.
За словами глави Мінцифри, роботизована платформа допомагає Збройним силам України виконувати бойові завдання на фронті. Зокрема штурмувати ворожі позиції, проводити розвідку та забезпечувати військових вогневою підтримкою.
“Це революційний продукт від українських інженерів з Roboneers, який змінює підхід до ведення війни та допомагає зберегти найцінніше – життя наших військових. Машина розвиває швидкість до 20 кілометрів на годину, обладнана тепловізійною камерою та бойовою туреллю Шабля М2. Також має броньований панцир, який захищає від стрілецької зброї”, – зазначив міністр.
Керувати Ironclad можна дистанційно, що є додатковою безпекою для життів захисників. // Букви