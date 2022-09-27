Сили ППО збили ракети Х-59, якими російські окупанти атакували Одещину

Російські загарбники нанесли ракетний удар по Одещині. Двома винищувачами Су-35 випущено 2 ракети класу “повітря – поверхня” Х-59.

Про це повідомляє УНН з посиланням на Оперативне командування “Південь”.

“По Одещині ворог наніс ракетний удар. Двома винищувачами Су-35 з боку Чорного моря, з кримського напряму випущено 2 ракети класу “повітря – поверхня” Х-59. Силами протиповітряної оборони обидві ракети знищено в повітрі”, – йдеться в повідомленні.