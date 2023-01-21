Танкісти ЗСУ розпочнуть навчання на німецьких “Леопардах 2” – Резніков

Перед нинішньою зустріччю очільників оборонних відомств на базі Рамштайн, Україна зверталась до союзників із запитом про надання сучасних західних танків. І хоча оголошень про їх надання так і не прозвучало, але Україна отримала “позитивний прорив” у цій темі, розповів міністр оборони України Олексій Резніков у ексклюзивному інтерв’ю очільнику Української служби Голосу Америки Русланові Петричку.

“Маємо прорив – це можливість для країн, які володіють “Леопардами”, починати навчальні місії, курси для наших танкових екіпажів, – сказав Резніков. – З цього ми почнемо, а тоді будемо далі рухатися. Я маю надію, що Німеччина у спокійному режимі з проведення власних внутрішніх консультацій дійде і до рішення щодо можливої передачі танків. Я оптимістично на це дивлюся. Тому що перший крок зроблено: почнемо навчальні [українських] екіпажів програми на “Леопардах 2”.

За словами Резнікова, домовленостей про навчання було досягнуто завдяки “танковим” ініціативам – Польщі щодо “Леопадрів” та Британії щодо “Челленджерів”.

Як сказав президент Зеленський учасникам Світового форуму у Давосі, “постачання західних танків має випередити вторгнення чергових російських танків”. І поки чітких рішень немає, високопосадовці продовжують виголошувати заяви. Тож перемовини і дебати тривають активно.

Крім того, у рамках “Рамштайну” відбулася окрема зустріч представників країн-власників танків “Леопард 2” німецького виробництва, повідомляє Міністерство оборони Португалії.

Португалія готова “визначити шляхи”

Уряд Португалії висловив готовність у координації з партнерами “визначити шляхи підтримки України цією потужністю”, – йдеться у повідомленні Міноборони, яке цитують ЗМІ. Португальці також запропонували провести відповідні навчання і повідомили, що рішення про відправку цих танків в Україну ще не ухвалено, проте буде надано 14 бронетранспортерів М113. Крім них надійдуть і 8 потужних електрогенераторів, 120-міліметрові боєприпаси та медичне обладнання.

Польща: танки до кінця березня мають бути в Україні

Міністр оборони Польщі Маріуш Блащак заявив, що він зберігає оптимізм щодо того, що союзники таки досягнуть згоди щодо поставок танків Leopard в Україну. «Я бачу надію, тому що міністри 15 країн зустрілися сьогодні на полях сьогоднішньої конференції та обговорили це», — цитують ЗМІ слова Блащака журналістам на авіабазі Рамштайн у Німеччині.

«Я поділяю українську точку зору… тому наша польська відповідь — до кінця березня доставити в Україну техніку та навчити українських солдатів на рівні бригад», — сказав він.

«Я переконаний, що створення цієї коаліції буде успішним, як успішно пройшло питання передачі Україні систем Patriot», — сказав Блащак, нагадавши присутнім про інцидент у Польщі поблизу українського кордону, де внаслідок вибуху ракети вбито двох мирних жителів.

На запитання, чи передасть Польща наявні у неї танки “Леопард” німецького виробництва, навіть якщо Берлін не погодиться, він сказав, що найближчим часом порушить це питання під час зустрічі з міністром оборони Німеччини Борисом Пісторіусом, інформує CNN.

США щодо західних танків

Ллойд Остін, міністр оборони США зі свого боку накож згадав ініціативи Польщі: “У цих пропозиціях [для України] є танки. Наприклад, Польща продовжує пропонувати танки і надасть танки. Інші країни також пропонують надати танкові потужності. Але як ви чули, Німеччина не ухвалила рішення щодо танків “Леопард”.

НАТО: подбати про дієздатність наявного озброєння

Єнс Столтенберґ, генеральний секретар НАТО наголошує, що окрім питання нових пакетів озброєння важливим залишається питання обслуговування вже наявної в Україні техніки: «Так, бойові танки важливі, але також важливі й усі інші види устаткування. А окрім додавання нової техніки нам також треба пам’ятати не лише про нове, але й про те, що старіша техніка, яка вже там, повинна бути дієздатною. Це означає, що потрібні боєприпаси, потрібні запчастини, потрібен ремонт і навчання».

Щодо американсько-німецьких обмінів коментарями про танки, то, як повідомляв Голос Америки , глава Пентагону заперечив будь-який зв’язок між наданням Україні американських та німецьких танків.

На питання журналістів, чи США мали б надати Україні кілька танків, аби лише розблокування рішення Німеччини щодо “Леопардів 2”, Ллойд Остін відповів: “Немає зв’язку між наданням “Абрамсів” та “Леопардів”, тому термін “розблокування” не є питанням”, – сказав міністр оборони США, додавши, що міністр оборони Німеччини Пісторіус також погоджується, що рішення Вашингтона та Берліна щодо надання Україні танків не є взаємопов’язаними.