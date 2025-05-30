Трамп розчарований Путіним. Сенат США готує потужні санкції – заява сенатора Грема у Києві

США готують санкції проти країн, які купують енергоносії в Росії.

Під час візиту до Києва сенатор США Ліндсі Грем (Республіканська партія) заявив, що президент Дональд Трамп вкрай незадоволений поведінкою Владіміра Путіна, який говорить про мир, але продовжує атакувати мирне населення України.

«Президент Трамп, як видно з його нещодавніх заяв, глибоко розчарований позицією Путіна. Вдень він говорить про мир, а вночі вбиває українських дітей», – заявив Грем на пресконференції у столиці України.

Сенатор підкреслив, що Трамп очікував чітких кроків від Росії після їхньої розмови, яка відбулася кілька тижнів тому. За словами Грема, Москва мала передати пропозиції щодо припинення вогню, однак нічого не відбулося.

«Президент Трамп бачить, що Путін затягує процес. Порожні обіцянки не можуть замінити дії», – наголосив він.

Ліндсі Грем разом із сенатором-демократом Річардом Блюменталем перебувають в Україні з метою демонстрації двопартійної підтримки. Під час візиту вони зустрілися з президентом Володимиром Зеленським та його командою. Сенатор Блюменталь також поспілкувався з постраждалими дітьми та оглянув деякі райони Києва.

Окремо Грем нагадав про законопроєкт, який підтримали вже 82 сенатори США. Він передбачає жорсткі санкції не тільки проти Російської Федерації, а й проти країн, які купують у неї енергоносії, включаючи нафту, газ та уран.

«Китай і Індія купують 70% усієї російської нафти. Якщо Європа приєднається до ініціативи й обмежить ціни на російські ресурси, це завдасть удару по здатності Путіна фінансувати війну», – зауважив він.

Сенатор також повідомив про плани відвідати Париж і Берлін, де має намір закликати союзників активізувати санкційний тиск. Зокрема, він попередив Китай, що подальша підтримка російської економіки може обернутися серйозними наслідками.

«Китай має переглянути свої дії. Якщо Пекін не припинить купівлю дешевої російської нафти, США можуть запровадити 500% мита на весь китайський експорт», – попередив Грем.

Президент Зеленський назвав зустріч із сенаторами своєчасною та конструктивною:

«Вдячний за присутність у цей критичний період. Координація між Україною та США є вирішальною для встановлення справедливого й довготривалого миру», – наголосив він.

Зеленський підкреслив, що Росія імітує дипломатію, щоб виграти час для нових атак, ігноруючи будь-які мирні ініціативи. Саме тому, за словами президента, необхідно нарощувати міжнародний тиск, зокрема за допомогою санкцій.

«Ми обговорили конкретні кроки для посилення впливу на Кремль. Дякую за чітку й потужну двопартійну підтримку з боку США. Спільна стратегія та залученість Америки – ключ до реального миру», – заявив глава держави.

Раніше США запропонували мирний план з врегулювання війни в Україні, який включає 22 пункти. Серед них — створення 30-кілометрової демілітаризованої зони та юридичне визнання Криму частиною РФ, пише редакторка відділу міжнародної політики ZN.UA Тетяна Силіна у статті “Як Америка бачить завершення війни Росії проти України. Вперше публікуємо всі «22 пункти Келлога»“.