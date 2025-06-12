Трампівські базіки «все знають», але не досягли… нічого

Спецпредставник президента США з питань України Кіт Келлог заявив, що у Вашингтоні уявляють, який вигляд може мати кінцевий документ щодо завершення російсько-української війни.

Про це він розповів під час дискусії на форумі Німецького фонду Маршалла.

Келлог зауважив, що США вже кілька місяців намагаються знайти спосіб, як завершити війну. Для цього американські представники проводили технічні зустрічі в Джидді, Ер-Ріяді, Парижі, Лондоні та Стамбулі.

За словами Келлога, США дійшли висновку, що обидві сторони повинні скласти «лист з умовами» для завершення війни.

«Ми взяли український “лист з умовами“. Потім отримали російський “лист з умовами“, який вони називають “меморандумом“. І ми поєднали їх», — зазначив він.

Як додав спецпредставник президента США, тепер американська сторона «почувається досить комфортно», оскільки розуміє, який вигляд може мати кінцевий документ.

«Якщо ми зможемо досягти цього, ми вважатимемо, що виграли. Виграш — це досягнення мирної угоди», — пояснив він.

Келлог зауважив, що такий документ може включати припинення вогню в повітрі, на землі та на морі, а також повернення депортованих дітей та обмін полонених.

Крім того, план передбачатиме повернення росіян до того, що Келлог назвав «Ліга Націй».

«Тож усі працюють разом. Є певний рівень балансу, тобто можна жити з результатами цього в довгостроковій перспективі», — наголосив спецпредставник. // hromadske