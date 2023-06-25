Третя штурмова бригада показала бій з окупантами під Бахмутом (відео)

Військовослужбовці Третьої окремої штурмової бригади опублікували відео з бою, під час якого було розгромлено батальйон 57-ї бригади окупантів.

Відео бою оприлюднено у соцмережах.

Як зазначається, на відео зафіксовано деякі деталі операції з вибивання росіян із плацдарму на західному березі каналу Сіверський Донець, під час якої розгромлено третій батальйон 57 гвардійської мотострілецької бригади окупантів.

Відео знято на камеру go-pro бійців першої роти першого механізованого батальйону Третьої штурмової бригади.

Зафіксовано, як під час інтенсивного бою українські військові взяли в полон окупанта.