Центр Харкова обстріляли ракетами «Калібр», випущеними з моря

«44 обстріли з артилерії, танками, мінометами тощо і 140 разів нас обстрілювали з реактивних систем залпового вогню. Тобто, це ми називаємо вже ситуацією стабільною. Крім того, у нас центр Харкова вчора вночі піддавався обстрілам із застосуванням ракети типу «Калібр», які були випущені із кораблів Чорноморського флоту РФ. Тобто і звідти до нас уже прилітає», — зазначив Синєгубов.

За його словами, найкритичнішою точкою в Харківської області залишається місто Ізюм. Вчора постраждало місто Балаклея, а вже зранку 24 березня окупанти завдали удари по місту Золочів.

«Ми стежимо за цим і, звичайно, що намагаємося довести гуманітарну допомогу до цих населених пунктів, хоча це і залишається досить складно задачею, оскільки ворог нам не дає і не погоджує, відповідно, зелених коридорів для доставки», — додав очільник області.