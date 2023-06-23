Ці бойові машини піхоти – застарілі моделі із запасів Бундесверу.

Цього літа німецький концерн Rheinmetall поставить в Україну ще 20 БМП Marder.

Про це повідомляє Welt.

Компанія підтвердила відповідний графік замовлення, оголошений на початку червня.

Постачання цієї техніки оплатить уряд Німеччини.

Всього Україна отримає 60 “Мардерів”: 40 зі складу Rheinmetall і 20 зі складу Бундесверу. За даними видання Tagesschau, 20 БМП “Мардер” зі складу Бундесферу – це застарілі моделі.

При цьому Rheinmetall пропонує ще 60. Вже ведуться роботи на заводах в Унтерлюсі (Нижня Саксонія) і Касселі (Гессен). За даними компанії, близько 10 “Мардерів” із цих 60 можуть бути виготовлені за місяць.

Зазначимо, у березні міністр оборони України показав доставлені Україні БМП Marder у роботі: “Відмінний приклад німецької якості”. // LB.ua