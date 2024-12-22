ЦПД: анонсовані в Європі мітинги «проти порушень прав людини в Україні» — справа рук проросійських сил

Мета цієї провокації – підірвати підтримку України за кордоном.

Інформація про анонсовані у європейських містах мітинги “проти порушень прав людини в Україні” є частиною кампанії проросійських сил, повідомляють у Центрі протидії дезінформації при Раді національної безпеки і оборони України.

Відомо, що акаунти в соцмережі Х, які закликають до проведення мітингів у Кельні, Берліні та Парижі, належать проросійським користувачам або пов’язані з російською пропагандою.

Деякі належать нібито “українцям, які втекли від мобілізації”, але їхній контент або майже неактивний, або відверто проросійський.

“Мета цієї провокації – підірвати підтримку України за кордоном, продемонструвати буцімто невдоволення українців діями влади і дискредитувати мобілізацію. Це типова тактика російської пропаганди для поширення дезінформації в Європі”, – наголошують у ЦПД. // LB.ua