ЦПД: У Тульській області РФ дрони атакували хімкомбінат

Хімкомбінат виробляє компоненти, які використовуються в створенні порохів для боєприпасів великих калібрів.

У місті Алексін Тульської області РФ дрони атакували хімкомбінат.

Про це у Телеграмі повідомив керівник Центру протидії дезінформації Ради національної оборони та безпеки України Андрій Коваленко.

Як розповідає керівник ЦПД, у 2013 році підприємство відновило виробництво композиційного прес-матеріалу АГ-4С та освоїло випуск прес-матеріалу ТЗС-1Ф, що дозволило задовольнити потреби підприємств ракетно-космічної галузі та галузі звичайних озброєнь.

Також хімкомбінат виробляє компоненти, які використовуються в створенні порохів для боєприпасів великих калібрів. // LB.ua