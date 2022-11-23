ЦРУ готове співпрацювати з незадоволеними війною росіянами

В управлінні вважають вторгнення в Україну “величезним провалом” Путіна.

Заступник директора з операцій Центрального розвідувального управління США Девід Марлоу заявив, що служба готова співпрацювати з незадоволеними війною проти України росіянами.

Заява прозвучала в ході його першого публічного виступу з моменту вступу на посаду в 2021 році. Агентство шукає для вербування військових чиновників, олігархів, керівників, пише The Wall Street Journal. За його словами, вторгнення в Україну стало величезним провалом для президента РФ Володимира Путіна.

Крім того, воно відкриває можливості для західних спецслужб серед незадоволених росіян, сказав Марлоу під час виступу в Університеті Джорджа Мейсона.

“Путін був у своєму найкращому моменті за день до вторгнення, коли у нього ще була можливість примушувати Україну, впливати на НАТО і демонструвати, що Росія – сильна держава. Він розтратив все до єдиного”, – сказав Марлоу, зазначивши, що зараз ЦРУ “відкриті до співпраці”.

“Ми шукаємо по всьому світу росіян, яким це так само огидно, як і нам”, – додав він.

Заступник директора ЦРУ з аналізу Лінда Вайсголд, яка також була присутня на заході, вважає, що війна в Україні ще не близька до завершення.

На її думку, попри неодноразові невдачі, Путін не відмовився від своїх початкових цілей. Ключовим фактором у протистоянні є розуміння кожною стороною того, за що вони борються, додала вона.

“Українські солдати це знають. Російські солдати не дуже”, – підкреслила Вайсголд.

ЦРУ і війна в Україні

У жовтні ЗМІ повідомляли, що директор Центрального розвідувального управління Білл Бернс прибув в Украну і зустрівся з президентом України Володимиром Зеленським.

За даними CNN, він пообіцяв, що США продовжать ділитися розвідданими з Україною.

16 листопада стало відомо, що Бернс перебував у Києві під час масованої атаки РФ по Україні 15 листопада. За даними ЗМІ, в момент атаки він був у посольстві США.

Відомо, що перед візитом в Україну глава ЦРУ зустрівся з главою російської розвідки Сергієм Наришкіним у Туреччині, де застеріг РФ від використання ядерної зброї в Україні. // УНІАН