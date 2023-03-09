ЦРУ співпрацює з розвідками інших країн, щоб протидіяти «Групі Вагнера» у світі – директор ЦРУ Бернс

Американська розвідка співпрацює з Францією та іншими партнерами та союзниками у світі, щоб протидіяти приватній російській військовій компанії «Вагнера», яка воює проти українських військ на сході України, сказав під час свідчень в Комітеті з розвідки Сенату США директор ЦРУ Вільям Бернс.

«За нашою оцінкою, «Група Вагнера» – злісна агресивна організація, яка становить загрозу не лише для народу України, і ми бачимо це щодня, особливо в інтенсивних боях навколо міста Бахмут, яке зараз в основному здійснюється з російської сторони «Групою Вагнера», яка несе неймовірні втрати, – сказав Бернс. – Але під час моїх подорожей до Західної Африки та району Сахель, глибоко дестабілізуючий вплив «Групи Вагнера» можна побачити у багатьох вразливих суспільствах».

Виступаючи на слуханнях в Комітеті з розвідки Сенату США, Бернс сказав, що ЦРУ співпрацює з партнерами – урядами та спецслужбами інших країн, щоб протидіяти «Групі Вагнера».

«Ми дуже серйозно сприймаємо загрозу, яку створює «Вагнер», і робимо все, що в наших силах, щоб протистояти та руйнувати її», – сказав Бернс, відповідаючи на запитання сенатора-демократа зі штату Нью-Мексико Мартіна Гейнріха про терористичну загрозу з боку «Групи Вагнера».

Як повідомляв «Голос Америки», минулого тижня генеральний прокурор США Меррік Гарланд під час слухань у Сенаті назвав лідера «Групи Вагнер» Євгена Пригожина «воєнним злочинцем».

На питання сенатора Ліндсі Грема, чи США повинні визнати угруповання «Вагнер» закордонною терористичною організацією, Гарланд відповів, що це питання є в компетенції Держдепу США.

У грудні держсекретар Ентоні Блінкен назвав групу «організацією, що викликає особливе занепокоєння».

У січні Міністерство фінансів США назвало її транснаціональною злочинною організацією. Це рішення дозволяє уряду США вилучати та блокувати її активи.

«Групою Вагнера», заснованою в 2014 році для приховування участі Росії у війні проти України, керує Євген Пригожин, який має тісні зв’язки з президентом Росії Володимиром Путіним.

США наклали санкції на Пригожина у грудні 2016 року, а протягом останніх місяців уряд США посилив санкції проти «Групи Вагнера».

За даними Білого дому на середину лютого 2023 року, в Україні воювало приблизно 50 000 бійців, більшість яких набрані з російських в’язниць. Загальні втрати групи складають понад 30 000, з них 9000 вбитими і практично половина вбитих загинули з в боях середини грудня. // «Голос Америки»