ТЦК можуть виконувати завдання з мобілізації і без поліції, – Клименко

Поліція має стежити за дотриманням правопорядку та прав громадян.

Співробітники Територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (ТЦК) можуть виконувати свої завдання щодо мобілізації і без поліції. Поліцейські ж мають свої завдання – це охорона правопорядку.

Про це в інтерв’ю РБК-Україна розповів міністр внутрішніх справ Ігор Клименко.

“Ми працюємо виключно в рамках своїх повноважень, ми охороняємо публічний порядок. І незважаючи на те, що ТЦК має всі повноваження самим перевіряти документи громадян, вони просять – це офіційні запити до Нацполу, щоб ми супроводжували працівників ТЦК”, – сказав він.

За його словами, поліція стежить за дотриманням правопорядку та прав громадян.

“І ці поодинокі випадки, які всі намагаються посмакувати, а потім ці ж випадки висвітлюють наші вороги, робить внесок у “немобілізацію”. І люди починають досить агресивно реагувати. У деяких випадках вони мають рацію – є перевищення повноважень з того чи іншого боку, але це поодинокі випадки. В останні тижні цих випадків немає, працює військова служба правопорядку та військове командування, щоб мінімізувати такі випадки”, – розповів Клименко.

Він назвав “риторичним” питання, чи має бути поліція з ТЦК, чи має справи важливіші.

“Треба дивитися на кожен регіон та на можливості кожного підрозділу ТЦК у цих регіонах виконувати свої функції. Але, я думаю, ТЦК можуть це робити і без Нацполу, вони мають на це відповідні права”, – заявив міністр. // LB.ua