«Ти захищаєш країну ідіотів»: окупант поскаржився дружині на «русский мир» (аудіо)

Чоловік перебуває на фронті без їжі та медикаментів.

Російський окупант поскаржився своїй дружині на “русский мір”: його перекинули на фронт, де він та інші військові залишилися без їжі і мінімальних медикаментів. Чоловік і його дружина визнали, що він “захищає країну ідіотів”.

Розмову окупанта перехопила українська розвідка, її опублікували в Telegram-каналі ГУР МО України.

Так, чоловік розповідає своїй дружині, що він та інші окупанти ділять між собою їжу, адже продуктів практично немає. Росіянин не приховує свого розчарування.

“Ти, сонце, ти країну захищаєш. Країну ідіотів, бл*дь”, – заявила дружина, яка обурена всім, що відбувається.

Окупант і його дружина бурхливо обговорювали сенс війни, яку розв’язав Путін. Жінка відкрито заявила, що її чоловік “захищає” РФ від людей, які “немилостиві” кривавому диктатору.

“Ми всі в л*йні”, – визнає росіянка, з чим погоджується її чоловік. Також він розповів, що у нього немає ніяких ліків і у нього “їде дах”. // УНІАН