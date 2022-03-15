У бік Одеси попрямували 14 російських кораблів — ЗМІ

Видання Naval News повідомляє, що, як мінімум, 14 російських кораблів рухаються в бік Одеси.

Серед них можуть бути і десантні, передає УНН.

“На супутникових знімках видно, як кораблі ВМФ Росії наближаються до українського узбережжя. На супутниковому знімку Sentinel 2, зробленому об 11:47 за місцевим часом, видно, як мінімум, 14 суден», — йдеться в повідомленні.

Зазначається, що кораблі були виявлені за допомогою Деміена Саймона, незалежного оборонного аналітика.

“Попередній аналіз суден передбачає 3 групи. Два складаються з бійців, а один має кілька десантних кораблів. Десантні кораблі, мабуть, відпливли прямо зі свого плацдарму біля берегів Криму. Аналітики шукають на знімках інші судна», — йдеться в повідомленні.

Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данилов повідомляв, що російські окупанти готуються здійснити висадку десанту в Одесі та області.