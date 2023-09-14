У частині Херсонської області оголосили обов’язкову евакуацію для родин із дітьми

Рада оборони Херсонської області сьогодні, 14 вересня, ухвалила рішення про проведення обов’язкової евакуації для сімей із дітьми з прифронтових населених пунктів у регіоні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву глави Херсонської ОВА Олександра Прокудіна .

“На Раді оборони Херсонської області ухвалили рішення про обов’язкову евакуацію родин із дітьми з населених пунктів, які постійно обстрілює ворог”, – йдеться у заяві.

Це стосується Веселого, Берислава, Новоберислава, Зміївки, Червоного Маяка, Тягинки, Львового, Ольгівки, Бургунки, Миколаївки, Одрадокам’янки, Милового, Качкарівки, Дудчан, Новокаїр, Золотої Балки, Михайлівки, Гаврилівки, Осокорівки, Микільського, Понятівки, Токарівки, Білозерки, Берегового, Велетенського, Дніпровського, Антонівки, Садового, Комишан, Приозерного, Зимівника.

Що ще змінила влада області

Прокудін повідомив, що тепер в області зміниться тривалість комендантської години. Тепер її період – з 20:00 до 6:00. Таким чином влада хоче синхронізувати комендантську годину зі світловим днем.

“Працюємо над унеможливленням енергетичного колапсу в регіоні, а також готуємося до надзвичайних ситуацій на обʼєктах критичної інфраструктури під час проходження осінньо-зимового періоду”, – додав глава області.

Обстріли Херсонської області

Частину Херсонської області було звільнено українськими військами восени минулого року. Але попри це звільнені населені пункти регіону, російські війська продовжують обстрілювати з артилерії.

Після опівночі російські війська обстріляли село Новодмитрівка Білозерської громади Херсонської області. Снаряди атакували будинок, загинув 6-річний хлопчик, поранений його 13-річний брат та ще троє дорослих.

Також вчора російські терористи зранку обстріляли авіацією Одрадокам’янку Херсонської області. Двоє людей отримали поранення.