У Чернігівській області на міні підірвався трактор: водій загинув
У селі Кієнка під Черніговом трактор під час польових робіт наїхав на протитанкову міну. Водій загинув.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на МВС України.
Піротехніки ДСНС разом з вибухотехніками Національної поліції перевірили прилеглу місцевість на наявність інших вибухонебезпечних предметів та виявили ще 1 протитанкову міну ТМ-62М.
Водія трактора у важкому стані каретою швидкої медичної допомоги було госпіталізовано до лікарні. На жаль, від отриманих травм чоловік помер.