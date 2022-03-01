У Дніпрі поліцейські затримали диверсійно-розвідувальну групу

Працівники карного розшуку отримали інформацію про двох підозрілих чоловіків, які з лютого винаймають квартиру в місті Дніпро.

28 лютого поліцейські затримали двох 22 та 29-річних диверсантів.

У чоловіків правоохоронці вилучили паспорт громадянина так званої «ДНР», паспорт з ознаками підробки уродженця Донецької області, SIM-карти, банківські та платіжні карти, що належать РФ, одяг з символікою країни агресора. У телефонах затриманих поліцейські виявили фотографії наших військових об’єктів та інші речові докази.

Затриманих передано працівникам УСБУ для проведення подальших слідчих дій.

Поліція закликає: у разі виявлення підозрілих осіб зберігати заходи особистої безпеки та негайно повідомляти на лінію 102.

Відділ комунікації поліції Дніпропетровської області

за матеріалами Дніпровського РУП