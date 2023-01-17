У фейковій «ДНР» призначили «винних» у знищенні «чмобіків» у Макіївці

Керівництво так званого мвс днр провело службову нараду про наслідки удару української артилерії по місцю розміщення російських мобілізованих в тимчасово окупованій Макіївці

В ході обговорення було ухвалено рішення про визначення «винних» в інциденті з показовим покаранням.

В ролі «цапів-відбувайлів» виступили заступник начальника РОВД Макіївки та ще 7 «народних міліціонерів».

Їх вже заарештовано «міністерством державної безпеки днр». Всім висунуто офіційне звинувачення у «халатному ставленні до функціональних обов’язків». Відомо, що обвинувачених не будуть довго утримувати в місцях позбавлення волі, а направлять «для виконання завдань» на блокпости в районі населених пунктів Опитне та Майорськ.

Також відомо, що на територію так званої «днр» масово прибуває особовий склад, який не планують застосовувати у бойових діях. Ці підрозділи розподіляються по «пунктах тимчасової дислокації». Найчастіше їх облаштовують у великих будинках приватного сектору, приміщеннях промислових підприємств та установ.

Головне завданням новоприбулих – посилення контррозвідувального режиму.

Найбільша увага приділяється місцям розташування підрозділів так званих «кадирівців», рівень довіри до яких з боку військового командування різко знижується.

Головне управління розвідки Міністерства оборони України