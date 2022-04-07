У Гостомелі виявили ще одне місце масової страти українців окупантами

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У місті Гостомель вчора було знайдено у будівлі одного з побутових приміщень 11 тіл загиблих цивільних громадян України, убитих рашистськими окупантами.

Про це заявив на брифінгу радник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко, пише УНН.

Зверства и жертвы оккупантов в Гостомеле

“У місті Гостомель вчора було знайдено у будівлі одного з побутових приміщень 11 тіл загиблих цивільних громадян України. Вони також були вбиті окупантами”, — сказав радник міністра.

Геращенко нагадав, що у селищі Мотижин Київської області було знайдено місце масового вбивства, страти громадян України – була вбита сім’я селищного голови Мотижина Ольги Сухненко.

“Був вбитий її чоловік, її син, і ми досі не можемо знайти її доньку. Поруч з їх тілами бли тіла ще трьох українців, в тому числі одного з бійців територіальної оборони”, — зазначив він.

“На цей час вже відомо про більш ніж 400 вбитих цивільних громадян на території Київської області. Але, цей рахунок буде йти на збільшення”, — додав радник міністра.

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