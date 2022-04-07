У Гостомелі виявили ще одне місце масової страти українців окупантами

У місті Гостомель вчора було знайдено у будівлі одного з побутових приміщень 11 тіл загиблих цивільних громадян України, убитих рашистськими окупантами.

Про це заявив на брифінгу радник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко, пише УНН.

“У місті Гостомель вчора було знайдено у будівлі одного з побутових приміщень 11 тіл загиблих цивільних громадян України. Вони також були вбиті окупантами”, — сказав радник міністра.

Геращенко нагадав, що у селищі Мотижин Київської області було знайдено місце масового вбивства, страти громадян України – була вбита сім’я селищного голови Мотижина Ольги Сухненко.

“Був вбитий її чоловік, її син, і ми досі не можемо знайти її доньку. Поруч з їх тілами бли тіла ще трьох українців, в тому числі одного з бійців територіальної оборони”, — зазначив він.

“На цей час вже відомо про більш ніж 400 вбитих цивільних громадян на території Київської області. Але, цей рахунок буде йти на збільшення”, — додав радник міністра.