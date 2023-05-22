У ГУР розповіли про те, що відбувається у Бєлгородській області РФ

У понеділок, 22 травня, у Бєлгородській області пролунали вибухи, а згодом в українських та російських медіа з’явилась інформація про прихід на цю територію російських добровольців. У Головному управлінні розвідки України розповіли, що в цій області РФ проводиться операція для “створення смуги” безпеки виключно за участі громадян Росії.

За словами речника президента РФ Пєскова, якого цитують російські медіа, Путіну вже відзвітували про “спробу прориву”. Він назвав події в Бєлгородській області “українською диверсією”, мета якої “відвернути увагу від бахмутського напрямку”. Пєсков додав, що російські сили намагаються знищити “диверсантів”.

Операція росіян на Бєлгородщині: що сказали в ГУР

У коментарі Суспільному речник ГУР Андрій Юсов зазначив, що на території Бєлгородської області легіон “Свобода Росії” та “Російський добровольчий корпус” проводять операцію для створення “смуги безпеки” для захисту цивільних українців. За його словами, операцію проводять виключно громадяни Росії.

“Так, сьогодні “Русский добровольческий корпус” та “Легион Свобода России”, які складаються з громадян РФ розпочали операцію зі звільнення цих територій Білгородщини від так званого режиму Путіна і відсування супротивника з метою створення певної смуги безпеки для захисту українського цивільного населення”, — сказав Юсов.

Він додав, що наразі управління розвідки не коментуватиме безпосередньо плани цієї операції, але, за словами речника ГУР, “завданням і результатом має стати підвищення безпеки і захист українського мирного населення від терористичних атак та обстрілів з боку терористичних угруповань”.

Юсов також зазначив, що наразі інформація про постраждалих уточнюється: “Єдине, що представники РДК і легіону “Свобода Росії” наголошують на тому, що їх заходи не становлять загрози для цивільного населення, мирних громадян і метою є відсування терористичних угруповань від кордону і звільнення території від режиму Путіна”.

Що відбувається в Бєлгородській області

Зранку 22 травня на каналі легіону “Свобода Росії” в Telegram з’явилося відеозвернення від військових, в якому вони заявили, що “повертаються додому для боротьби за свободу від влади”. Жителів прикордонних російських регіонів військові закликали залишатись вдома і не чинити опір.

Бійці “Російського добровольчого корпусу” приблизно в цей же час опублікували відео біля вказівних знаків Бєзлюдівки, Чуровічєй та Любимівки — прикордонних населених пунктів Бєлгородської, Брянської та Курської областей РФ.

Вранці губернатор Бєлгородської області В’ячеслав Гладков повідомив про нібито обстріл кількох сіл Грайворонського міського округу: “Спрацювала наша система ППО. Частина ракети впала на город приватного житлового домоволодіння у селі Антонівка. Вибухотехніки та оперативні служби на місці починають знешкодження”.

Крім того, він повідомив про обстріл ще кількох населених пунктів: Грайворон, а також сіл Козинка, Гора-Поділ, Замостя. У Новій Таволжанці, за словами Гладкова безпілотник скинув вибухівку поблизу житлового будинку, а сам БПЛА впав за 100 метрів від житлової забудови.

Близько 14:00 легіон “Свобода Росії” та РДК заявили, що “звільнили” Козинку Бєлгородської області й зайшли в населений пункт Грайворон. Невдовзі після цього губернатор Гладков заявив, що на територію Грайворонського округу зайшла “диверсійно-розвідувальна група ЗСУ” і що ЗС РФ разом із прикордонною службою, Росгвардією та ФСБ вживають необхідних заходів щодо ліквідації противника.

“Збройні сили РФ разом із прикордонною службою, Росгвардією та ФСБ вживають необхідних заходів щодо ліквідації противника”, — написав він у Телеграм.

Від самого ранку в місцевих російських інформаційних каналах ширилась інформація про перетин кордону “українськими ДРГ”. На одному з опублікованих відео був показаний контрольно-пропускний пункт, на який в’їжджає танк під прапором України. Достовірність цього відео не підтверджено.

Як реагують в Росії та що на це кажуть в Україні

Речник Путіна, якого цитує російське пропагандистське медіа ТАСС, сказав, що Міноборони, ФСБ та прикордонна служба РФ доповіли Путіну про спробу “прориву” у Білгородську область “українських диверсантів”, метою яких є “відволікти від подій на бахмутському напрямку”.

Радник керівника ОП Михайло Подоляк написав, що Україна не має безпосереднього стосунку до подій в Бєлгородській області, але “з цікавістю спостерігає та вивчає ситуацію”.

“Як відомо, танки продаються в будь-якому російському військторзі, а підпільні партизанські загони складаються все-таки з громадян Росії”, — зазначив він.