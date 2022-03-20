У Харківській області російські окупанти захопили гуманітарну колону

Російські окупанти захопили в полон гуманітарну колону. Вона рухалась у напрямку до Вовчанську у Харківській області.

Про це повідомляє УНН з посиланням на Telegram голови Харківської ОДА Олега Синєгубова.

«В складі колони так само були й швидкі, автобуси для евакуації й дві фури по 20 тонн з гуманітарним вантажем. Як тільки вони проїхали окружну нашу й прямували далі на тимчасово непідконтрольну територію, то зв’язок перервався. Й ми ось декілька годин намагаємося з Офісом президента й Іриною Верещук встановити їх місцезнаходження. По трекерам GPS ми розуміємо, що ця колона зараз знаходиться в окупаційних військ»,- заявив Синєгубов.